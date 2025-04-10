В Казани вдвое увеличили бесплатное время парковки у социальных объектов
В Казани в два раза, с 15 до 30 минут, увеличено время бесплатной стоянки на пяти парковках, расположенных возле важных социальных объектов. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.
Изменения коснулись парковок по следующим адресам:
- улица Лейтенанта Шмидта (у РКБ-2),
- съезд с улицы Николая Ершова на улицу Вишневского,
- улица Бондаренко (у полилингвального комплекса «Адымнар»),
- улица Четаева,
- улица Достоевского.
— Установку новых информационных щитов продолжим, следите за дальнейшими обновлениями, — добавили в комитете.
Эта мера призвана облегчить жизнь родителям, которые забирают детей из учебных заведений, а также людям, сопровождающим родственников в медицинские учреждения.
Ожидается, что нововведение затронет 22 участка с общей вместимостью в 490 машино-мест.
С 7 апреля в центре Казани увеличилась стоимость стоянки на нескольких муниципальных парковках.
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