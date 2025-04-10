В Казани вдвое увеличили бесплатное время парковки у социальных объектов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в два раза, с 15 до 30 минут, увеличено время бесплатной стоянки на пяти парковках, расположенных возле важных социальных объектов. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Изменения коснулись парковок по следующим адресам:

улица Лейтенанта Шмидта (у РКБ-2),

съезд с улицы Николая Ершова на улицу Вишневского,

улица Бондаренко (у полилингвального комплекса «Адымнар»),

улица Четаева,

улица Достоевского.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Установку новых информационных щитов продолжим, следите за дальнейшими обновлениями, — добавили в комитете.

Эта мера призвана облегчить жизнь родителям, которые забирают детей из учебных заведений, а также людям, сопровождающим родственников в медицинские учреждения.

Ожидается, что нововведение затронет 22 участка с общей вместимостью в 490 машино-мест.

С 7 апреля в центре Казани увеличилась стоимость стоянки на нескольких муниципальных парковках.

Рената Валеева