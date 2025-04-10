Из-за аварии на водопроводе 1980 года постройки на Кутуя отключено водоснабжение в ряде домов
В связи с аварией на водопроводных сетях в Казани 10 апреля временно прекращено водоснабжение в нескольких жилых домах. Как сообщает МУП «Водоканал», течь была обнаружена на пересечении улиц Аделя Кутуя и Шуртыгина в результате обследования.
В настоящее время ведутся работы по откачке воды в районе улицы Аделя Кутуя. После этого специалисты приступят к устранению аварийной ситуации.
— Излив произошел в связи с аварийной ситуацией на сетях ветхого водопровода 1980 года постройки, — сказано в сообщении.
В связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение по следующим адресам:
- Аделя Кутуя, 35, 39, 39а,
- Волочаевская, 8,
- Спортивная, 14, 16,
- Шуртыгина, 19, 21, 23/37, 32, 15, 15а, 15б, 17.
Ориентировочное время завершения работ и восстановления водоснабжения — 2 часа ночи 11 апреля.
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