Из-за аварии на водопроводе 1980 года постройки на Кутуя отключено водоснабжение в ряде домов

Фото: Максим Платонов

В связи с аварией на водопроводных сетях в Казани 10 апреля временно прекращено водоснабжение в нескольких жилых домах. Как сообщает МУП «Водоканал», течь была обнаружена на пересечении улиц Аделя Кутуя и Шуртыгина в результате обследования.

В настоящее время ведутся работы по откачке воды в районе улицы Аделя Кутуя. После этого специалисты приступят к устранению аварийной ситуации.

— Излив произошел в связи с аварийной ситуацией на сетях ветхого водопровода 1980 года постройки, — сказано в сообщении.

В связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение по следующим адресам:

Аделя Кутуя, 35, 39, 39а,

Волочаевская, 8,

Спортивная, 14, 16,

Шуртыгина, 19, 21, 23/37, 32, 15, 15а, 15б, 17.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ориентировочное время завершения работ и восстановления водоснабжения — 2 часа ночи 11 апреля.

Рената Валеева