Аминов — родным и близким Радика Фархуллина: «Светлая память о нем навсегда в наших сердцах»

Фото: Динар Фатыхов

Медиахолдинг ТНВ сообщил о смерти известного журналиста Радика Фархуллина. Он скончался на 50-м году жизни после продолжительной болезни.

Фархуллин стоял у истоков создания нового спутникового телевидения Татарстана и за 25 лет работы стал настоящим профессионалом в телевизионной журналистике, отметил гендиректор АО «ТРК «Новый век» Ильшат Аминов. Он отдал 22 года своей жизни национальному медиахолдингу ТНВ.

Фархуллин работал корреспондентом и ведущим информационной программы «Новости Татарстана». Он создавал как информационные сюжеты, так и аналитические материалы и журналистские расследования. Радик Нурисламович был включен в Президентский пул, а также в состав специальных корреспондентов правительства Татарстана и Госсовета. Его материалы стали образцом журналистского и творческого подхода к освещению официальной хроники.

В октябре 2005 года Радик Фархуллин был назначен главным редактором Дирекции информационных программ на русском языке, а в сентябре 2012 года — главным редактором информационных программ нового спутникового телеканала «ТНВ-Планета». С 2016 года он продюсировал ежедневные новостные выпуски «Новостей Татарстана».



Аминов выразил соболезнования родным и близким Фархуллина, подчеркнув его профессионализм, преданность делу и безграничную любовь к выбранной профессии.

Прощание с Радиком Фархуллиным состоится сегодня, в 13.00, у главного входа телеканала ТНВ по адресу: Казань, ул. Шамиля Усманова, 9.