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Учеников школы №174 в Казани эвакуируют из-за подозрительного предмета

10:55, 20.05.2021

Учеников казанской №174 эвакуируют из-за подозрительного предмета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозрительный предмет обнаружили в учебном заведении.

Уточняется, что подозрительным предметом в школе оказался пакет, оставленный одной из преподавательниц. Сейчас дети возвращаются на уроки.

Ранее сообщалось, что ученики 175-й школы, где произошло нападение, будут учиться в 174-й школе.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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