Учеников школы №174 в Казани эвакуируют из-за подозрительного предмета
Учеников казанской №174 эвакуируют из-за подозрительного предмета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подозрительный предмет обнаружили в учебном заведении.
Уточняется, что подозрительным предметом в школе оказался пакет, оставленный одной из преподавательниц. Сейчас дети возвращаются на уроки.
Ранее сообщалось, что ученики 175-й школы, где произошло нападение, будут учиться в 174-й школе.
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