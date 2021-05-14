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Психолог объяснил бездействие прохожих, которые видели Галявиева с ружьем по пути в школу

15:18, 14.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 3
Психолог объяснил бездействие прохожих, которые видели Галявиева с ружьем по пути в школу
Фото: realnoevremya.ru

Бездействие прохожих в Казани, которые видели вооруженного Ильназа Галявиева, идущего в школу, объясняется «эффектом наблюдателя», когда люди снимают с себя ответственность за происходящее. Об этом рассказал профессор психологии Университета Вюрцбурга в Германии Роланд Дойч.

11 мая в Сети появились видеозаписи с городских камер, на которых видно, что Галявиев идет с ружьем наперевес и даже машет одной женщине. Однако никто не обращает внимания на молодого человека.

Фото: скриншот

— Когда происходит что-то подобное — появляется человек, идущий с оружием в руках, — люди смотрят друг на друга, чтобы получить одобрение собственной реакции. Если никто не реагирует, то они приходят к выводу, что на них нет никакой ответственности и не следует что-либо предпринимать, — объяснил специалист.

В некоторых случаях люди не реагируют, так как считают, что отсутствие реакции со стороны других свидетелей может предупреждать таким образом об опасности, пишет «РИА Новости».

Научный сотрудник НИИ МВД Геннадий Пучков вчера объяснил, что система «Безопасный город» в Казани не смогла распознать оружие в руках у Ильназа Галявиева, поскольку технологии заточены на распознавание нарушений ПДД.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что прохожие не отреагировали на Галявиева с автоматом на улице из-за страха, недоверия к правоохранительным органам или равнодушия и невнимательности.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 май
    До правоохранительных органов не "достучаться", психиатрические службы покрыты тайной .Неужели бы родители не обратились бы в эти службы, если бы был от них какой-то толк.
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  • Анонимно 15 май
    Ну куда уж без психологов то, думаете залезли в душу человека? Вы есть зло. А не остановили его потому что бездушные, бессердечные, эгоистичные, бездуховные твари в подавляющем большинстве своем. И вина за все что произошло лежит не только на нем, но прежде всего на вас, на прогнившем бездуховном обществе. Дальше будет хуже, наслаждайтесь, снимайте дальше вместо того что бы спасать.
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    Анонимно 15 май
    Я смотрю в телек - там трэш, смотрю в комп - тоже самое. Со всех сторон все трубят трэш. Никуда не скроешься от лезущего во все щели информационного говнопотока. Книги покупать дорого, в деревню переезжать скучно и дорого. Вот и варимся мы все в своем соку, в бездуховности, тупости. Найти в себе силы на культурное обогащение некогда, надо на еду зарабатывать. Почему я много работаю, но мало зарабатываю? Почему я не могу получить бесплатное образование, лечение, почему полиция не выезжает на вызов? В России каждый сам за себя, это система сделала нас такими, а не мы. Надо, чтобы сами условия труда, а не управляющие и руководители заставляли людей работать» (Р. Хасимото) С этим я полностью согласна, а если дальше продолжить: условия жизни, а именно культура, обеспеченность, социализация, самореализация, законодательство, и т.п. все вместе, делают людей такими.
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