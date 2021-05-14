Психолог объяснил бездействие прохожих, которые видели Галявиева с ружьем по пути в школу

Бездействие прохожих в Казани, которые видели вооруженного Ильназа Галявиева, идущего в школу, объясняется «эффектом наблюдателя», когда люди снимают с себя ответственность за происходящее. Об этом рассказал профессор психологии Университета Вюрцбурга в Германии Роланд Дойч.

11 мая в Сети появились видеозаписи с городских камер, на которых видно, что Галявиев идет с ружьем наперевес и даже машет одной женщине. Однако никто не обращает внимания на молодого человека.

Фото: скриншот

— Когда происходит что-то подобное — появляется человек, идущий с оружием в руках, — люди смотрят друг на друга, чтобы получить одобрение собственной реакции. Если никто не реагирует, то они приходят к выводу, что на них нет никакой ответственности и не следует что-либо предпринимать, — объяснил специалист.

В некоторых случаях люди не реагируют, так как считают, что отсутствие реакции со стороны других свидетелей может предупреждать таким образом об опасности, пишет «РИА Новости».

Научный сотрудник НИИ МВД Геннадий Пучков вчера объяснил, что система «Безопасный город» в Казани не смогла распознать оружие в руках у Ильназа Галявиева, поскольку технологии заточены на распознавание нарушений ПДД.



Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что прохожие не отреагировали на Галявиева с автоматом на улице из-за страха, недоверия к правоохранительным органам или равнодушия и невнимательности.

Татьяна Леухина