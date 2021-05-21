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Происшествия

МВД: в Пермском крае школьник напал на преподавателя с предметом, похожим на нож

10:03, 21.05.2021
МВД: в Пермском крае школьник напал на преподавателя с предметом, похожим на нож
Фото: publicdomainpictures.net

В Пермском крае учащийся лицея напал на преподавателя с предметом, похожим на нож. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным Baza, инцидент произошел в лицее №1 города Березняки. Школьник на данный момент задержан, а учителя доставили в больницу.

На месте инцидента работают сотрудники полиции. Подробности уточняются.

Происшествия
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