МВД: в Пермском крае школьник напал на преподавателя с предметом, похожим на нож

В Пермском крае учащийся лицея напал на преподавателя с предметом, похожим на нож. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным Baza, инцидент произошел в лицее №1 города Березняки. Школьник на данный момент задержан, а учителя доставили в больницу.

На месте инцидента работают сотрудники полиции. Подробности уточняются.