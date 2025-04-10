Жительница Чистополя потеряла деньги, купив теплицу у мошенников

Фото: Луиза Игнатьева

48-летняя жительница Чистополя стала жертвой мошенников, пытаясь приобрести теплицу через сайт бесплатных объявлений. Женщина пояснила, что в марте искала объявления о продаже теплиц в интернете. На одном из сайтов она нашла подходящее предложение, перешла по ссылке, оставила номер телефона и анкетные данные, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Вскоре с ней связался представитель интернет-магазина через мессенджер. Звонивший убедил потерпевшую в реальности деятельности организации, предоставив коммерческие документы, чем ввел ее в заблуждение.

Реальное время / realnoevremya.ru

Чистополка выбрала подходящий вариант и оплатила указанную на сайте сумму (более 29 тыс. рублей) по банковским реквизитам на имя физлица, предоставленным «представителем магазина».

После истечения указанного в договоре срока теплица не была доставлена. Попытки женщины связаться с представителем интернет-магазина оказались безуспешными.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Чистопольскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин назвал распространенные схемы мошенничества, которым чаще всего подвергаются пенсионеры.

Рената Валеева