Ирина Волк: число подростковых наркопреступлений выросло в 1,8 раза с 2022 года

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о значительном росте подростковой наркопреступности в стране. Согласно статистическим данным, представленным Волк в ее телеграм-канале, количество наркопреступлений, совершаемых подростками, увеличилось в 1,8 раза с 2022 года.

— Статистика весьма печальна: с 2022 года количество наркопреступлений в подростковой среде возросло в 1,8 раза, — сообщила Волк.

Особую тревогу вызывает тот факт, что основная часть преступлений связана со сбытом наркотиков. Этот показатель за указанный период увеличился в 2,4 раза.

По словам представителя МВД, злоумышленники активно используют мессенджеры, теневые сегменты интернета и трафареты на зданиях для поиска подростков, ищущих легкие деньги. Преступники убеждают их становиться частью наркобизнеса, эксплуатируя заблуждение о якобы незначительном наказании из-за несовершеннолетнего возраста.

Напомним, семейное неблагополучие остается главной проблемой, с которой обращаются к детскому омбудсмену. Но, несмотря на это, в Татарстане наблюдается небольшое снижение (на 2%) количества семей, находящихся в социально опасном положении. Сейчас в 1 756 семьях с подобным статусом проживают 3 587 детей.

Рената Валеева