Напавшего на казанскую гимназию поставили на учет как склонного к суициду

Устроившего стрельбу в Казани Ильназа Галявиева поставили на учет как склонного к суициду и поместили под круглосуточное наблюдение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Источник рассказал, что в настоящее время работу с Галявиевым проводят психиатры, он находится под круглосуточным видеонаблюдением минимум двух человек.

Вчера сообщалось, что Галявиев содержится в одиночной камере.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

12 мая Советский суд Казани заключил его под стражу на 2 месяца, до 11 июля. По данным СК, Галявиев совершил в школе не менее 17 выстрелов. Подсудимому предъявили обвинение по пунктам а, в, ч. 2 статьи 105 УК РФ. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Маргарита Головатенко