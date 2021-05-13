Путин призвал посмотреть «пошире» на помощь пострадавшим в Казани

Президент России Владимир Путин призвал президента Татарстана Рустама Минниханова посмотреть «пошире» на помощь пострадавшим в результате стрельбы в гимназии Казани. Об этом он заявил на совещании.

— И деньги выделили своевременно, выделяете. У меня к вам просьба: посмотрите на эти вопросы пошире — что касается поддержки пострадавших семей. Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы, нерешенные в семьях, организация детского отдыха по отдельным семьям, — сказал президент.

Путин назвал Минниханова опытным человеком, который относится к вопросам подобного рода «самым внимательным образом».

— Работайте с каждой семьей и потом доложите мне, пожалуйста, дополнительные предложения по семьям пострадавших, — попросил президент РФ.

Президент Татарстана уже пообещал Путину решить вопросы, связанные с кредитами семей погибших и пострадавших при стрельбе в Казани:

— Наши банки обратились. Если есть у кого какие-то кредиты, есть необходимость реабилитации, мы все эти вопросы доведем до достойного уровня.

Руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова уточнила, что «Ак Барс Банк» начал отрабатывать эту тему.