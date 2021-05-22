Новости происшествий

06:43 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани неизвестный мужчина сообщил о стрелке в двух школах — информация оказалась ложной

15:07, 22.05.2021 1
В Казани неизвестный мужчина сообщил о стрелке в двух школах — информация оказалась ложной
Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани неизвестный мужчина среди родителей учеников распространил сообщение, что на территориях гимназии №20 и школы №34 находится стрелок. Информация оказалась ложной.

Администрация образовательных организаций и службы безопасности сработали оперативно, сообщили в мэрии Казани. Проверку школ и поиски стрелка провели в течение часа. На это время их территории были закрыты.

Отметим, что после происшествия в казанской гимназии №175, где утром 11 мая при стрельбе погибли школьники и учителя, участились случаи ложных сообщений о заложенных в школах взрывных устройствах. Так, в прошлую субботу в Казани эвакуировали сразу несколько образовательных учреждений города.

20 мая в Казани учеников казанской школы №174, куда перевели продолжить обучение учеников гимназии №175, эвакуировали из-за подозрительного предмета. Им оказался пакет, оставленный одной из учительниц.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 май
    хорошо что так,но кому делать нечего было
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также