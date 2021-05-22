В Казани неизвестный мужчина сообщил о стрелке в двух школах — информация оказалась ложной

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани неизвестный мужчина среди родителей учеников распространил сообщение, что на территориях гимназии №20 и школы №34 находится стрелок. Информация оказалась ложной.



Администрация образовательных организаций и службы безопасности сработали оперативно, сообщили в мэрии Казани. Проверку школ и поиски стрелка провели в течение часа. На это время их территории были закрыты.



Отметим, что после происшествия в казанской гимназии №175, где утром 11 мая при стрельбе погибли школьники и учителя, участились случаи ложных сообщений о заложенных в школах взрывных устройствах. Так, в прошлую субботу в Казани эвакуировали сразу несколько образовательных учреждений города.

20 мая в Казани учеников казанской школы №174, куда перевели продолжить обучение учеников гимназии №175, эвакуировали из-за подозрительного предмета. Им оказался пакет, оставленный одной из учительниц.



Татьяна Демина