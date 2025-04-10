На благоустройство территории Голубых озер потратят еще 121,5 млн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой Института развития городов Татарстана

В Татарстане проведут третий этап благоустройства территории Голубых озер. На эти цели из бюджета республики выделят 121,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте «Госзакупки».

Согласно документации, в рамках проекта будут проведены следующие работы: обустройство тротуаров и зон купания, установка дополнительных камер видеонаблюдения, берегоукрепление камнем вдоль Казанки от парковки М-7 до поселка Голубые озера, устройство щебеночной дороги, наружного освещения, установка новых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки у поселка Крутушка.

предоставлено пресс-службой Института развития городов Татарстана

Также планируется установить каменные ступени до купели, навигационные элементы, урны и вешалки, сделать деревянные тротуары и настил у зоны купания, установить предупреждающие таблички и кабинки для переодевания.

Заказчиком выступает Главстрой. Работы должны быть завершены к 31 октября 2025 года.

Кроме того, кабмин Татарстана утвердил плату за одно посещение Голубых озер в Казани — она составит 100 рублей. Собранные средства будут направляться на обслуживание заказника и природоохранительные мероприятия.

Рената Валеева