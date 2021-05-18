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Госдума приняла в первом чтении закон, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие

17:32, 18.05.2021 2

Госдума на сегодняшнем заседании приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ устанавливает запрет на распространение в СМИ и интернете сведений о самодельном изготовлении огнестрельного оружия, его основных частей и восстановлении боевых свойств списанного оружия.

Также по новому закону предусматривается, что выдавать лицензию на приобретение оружия не будут осужденным за два и более совершенных преступления, тем, кто привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, кто передавал управление транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Если законопроект будет принят окончательно, хранить списанное оружие без уведомления Росгвардии будет запрещено. Кроме того, нельзя будет хранить оружие, принадлежащее юрлицу, в местах, не оборудованных охранной сигнализацией с выводом на пульт охраны частных охранных организаций.

Владельцы оружия будут обязаны уведомлять Росгвардию о приобретении, наличии, продаже и дарении списанного оружия, а также сообщать в ведомство об утрате или хищения принадлежащего им оружия.

После трагедии в казанской гимназии, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия.

В Госсовете Татарстана уже планируют разработать пакет законопроектов «по упорядочению оборота оружия». По этому вопросу создана рабочая группа.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 май
    Насколько я понял из материалов расследования, казанский товарисчь страдал психическим расстройством, которое при должном внимании могло быть выявлено и продиагностировано. Однако почему-то этого сделано не было и справку о вменяемости он получил.
    Как принимаемые поправки в закон (кроме поправки о пьянке за рулем) смогут помочь выявлению ненормальных?
    Лучше бы ввели обязательный "инструментальный" контроль адекватности и уменьшили до трех лет период "техосмотра" владельцев огнестрела.
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  • Анонимно 18 май
    Никогда не слышал, чтобы лицо, дважды судимое, совершало преступления с совершением зарегистрированного на него оружия. Работаю с такими гражданами уже лет пятнадцать))) Всевозможные преступления, НО, не со своим оружием, это категорично.
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