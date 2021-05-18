Госдума приняла в первом чтении закон, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие

Госдума на сегодняшнем заседании приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ устанавливает запрет на распространение в СМИ и интернете сведений о самодельном изготовлении огнестрельного оружия, его основных частей и восстановлении боевых свойств списанного оружия.

Также по новому закону предусматривается, что выдавать лицензию на приобретение оружия не будут осужденным за два и более совершенных преступления, тем, кто привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, кто передавал управление транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Если законопроект будет принят окончательно, хранить списанное оружие без уведомления Росгвардии будет запрещено. Кроме того, нельзя будет хранить оружие, принадлежащее юрлицу, в местах, не оборудованных охранной сигнализацией с выводом на пульт охраны частных охранных организаций.

Владельцы оружия будут обязаны уведомлять Росгвардию о приобретении, наличии, продаже и дарении списанного оружия, а также сообщать в ведомство об утрате или хищения принадлежащего им оружия.

После трагедии в казанской гимназии, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия.

В Госсовете Татарстана уже планируют разработать пакет законопроектов «по упорядочению оборота оружия». По этому вопросу создана рабочая группа.

Татьяна Леухина