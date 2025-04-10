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В Татарстане реконструируют мост через реку Ачису

11:14, 10.04.2025
В Татарстане реконструируют мост через реку Ачису
Фото: Динар Фатыхов

В Рыбно-Слободском районе Татарстана будет проведена реконструкция моста через реку Ачису в селе Ямашево в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем финансирования мероприятия из бюджетов России и Татарстана составит 72 млн рублей, напомнили в Минтрансе.

  • Длина моста составляет семь метров, а протяженность участка работ с мостом — восемь метров. Расчетная нагрузка моста — А-14, Н-14.
предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В ходе реконструкции планируется:

  • замена грунта в основании сооружения;
  • устройство грунтозасыпного моста;
  • укрепление откосов и русла;
  • устройство организованного водоотвода, дорожного полотна, очистных сооружений и водосбросных лотков.

На время проведения работ проезд автотранспорта будет организован по временной объездной автодороге с установкой водопропускных труб. После завершения реконструкции временная объездная дорога будет разобрана.

Начало работ запланировано на май месяц.

Напомним, что ГКУ «Главтатдортранс» объявило о проведении масштабной программы по ремонту автомобильных дорог в Татарстане, общей стоимостью 1,44 млрд рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Рената Валеева

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