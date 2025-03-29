«Автомобилист» победил «Ак Барс», но упустил свою главную привилегию в серии

Расклад для «барсов» не поменялся: надо выиграть оставшиеся матчи в Казани

«Ак Барс» уезжает из Екатеринбурга с одной победой и ничейным счетом в серии с «Автомобилистом». В ответном матче команда Анвара Гатиятулина проиграла уральцам 3:4, уступая по ходу встречи 0:3. Игра была упущена во второй части первого периода, а затем казанцев подтащил Тимур Билялов. Куча удалений, нервы и эмоции — основные «виновники» поражения. Какие расклады в серии «Ак Барса» перед поездкой в Казань — читайте в материале «Реального времени».

Игра была упущена в первом периоде



Победа в первой игре серии над «Автомобилистом» вселила какую-то особую решимость казанским болельщикам. «Ак Барс» действительно казался командой без слабых мест. Но ответная игра сложилась так, что вся эта уверенность куда-то улетучилась.

Интересно, что вновь сработала закономерность, которая проявилась уже в 11-м из последних 12 очных поединков двух команд подряд: кто забивает первым, тот и побеждает. На этот раз успешнее оказались хоккеисты «Автомобилиста». Хотя стартовые минуты периода были за «Ак Барсом». Свои моменты имели Артем Галимов и звено Дмитрия Яшкина, а также опасно разыгрывали большинство.

Однако активное начало сыграло злую шутку с гостями. «Ак Барс» упустил игру на ровном месте, не совладав то ли с нервами, то ли с физическим состоянием. На девятой минуте игры «Автомобилист» открыл счет, причем под копирку из первого матча. Брукс Мэйсек с угла площадки нашел на пятачке Александра Шарова, который прошил Тимура Билялова — 1:0, в пользу хозяев. Все это случилось при полном одиночестве зачинщиков комбинации.

Нервозности добавило глупое удаление Яшкина, за которым в штрафной бокс позже отправился и Никита Дыняк. Всего за игру «Ак Барс» насобирал 14 минут штрафа — неимоверно много для плей-офф.

Трибуны «УГМК Арены» завелись, а «Автомобилист» получил дополнительный драйв. Анатолий Голышев и Алексей Бывальцев разыграли двухходовку, которую у ворот завершил Ник Меркли — 2:0. Добило «Ак Барс» четырехминутное удаление Митчелла Миллера, что перекинулось еще и на начало второго периода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вот так команда Анвара Гатиятулина просто упустила свое игровое преимущество, поставив себя в крайне неудобное положение. Отыграть две, а затем и три шайбы у казанцев не получилось. Фактически многое было решено именно в первом периоде встречи.

Юбиляр Билялов подтащил, но…

Стартовые 20 минут игры ознаменовались двукратным превосходством «Автомобилиста» по силовым приемам — 24:10. Хозяева смяли «барсов», которые второй матч подряд забывают про начало плей-офф. В прошлый раз оперативно «проснуться» смогли, в этот — нет.

То самое удаление Миллера «Автомобилист» реализовал, доведя счет до разгромных 3:0. «Ак Барсу» ничего не оставалось, кроме как бежать в атаку и получать опасные контратаки. Хозяева трижды имели верный момент для взятия ворот, один лишь Семен Кизимов дважды вываливался на рандеву с вратарем. Но Билялов, едва ли не впервые в сезоне, подтащил команду в самый нужный момент. Юбиляр (голкиперу в день матча исполнилось 30 лет) провел пару эффектных спасений.

Игроки «Ак Барса» не остались в стороне и отыграли одну шайбу. Егор Коршков подкинул шайбу Степану Фальковскому, который прямым броском в ближний угол сократил отставание в счете — 3:1.

— Когда соперник сделал счет 1:3, не вывели шайбу из зоны, и нас наказали за эту ошибку. Хотели сыграть в свою игру, атаковать, но была расточительность в моментах, соперник нас наказал. Хорошее нападение у «Ак Барса», они создавали моменты, где-то мы недоработали, — резюмировал эпизод Николай Заварухин.

В целом можно признать, что Билялов провел в Екатеринбурге два качественных матча. С таким вратарем есть большая вероятность успешного выступления «Ак Барса» в плей-офф.



«У команды есть характер»

Третий период стартовал с приличного спурта казанцев, который завершился голом. Митчелл Миллер прострелил, а Кирилл Семенов «вертушкой» красиво отправил шайбу в ворота — 3:2. Сразу же вываливался на рандеву с Биляловым Мэйсек, но не смог перекинуть вратаря. Впрочем, «Автомобилист» своего добился. Бывальцев прошел по краю и бросил точно — 4:2.

Следом случилось удаление Данила Романцева за подножку Барабанова. На реализацию большинства «Ак Барсу» понадобилось всего девять секунд: Миллер набросил, Яшкин добил — 4:3. Молниеносные «барсы» могли быстро сравнять счет, однако следующее кряду численное преимущество команда не реализовала.

В концовке к голу ближе были хозяева. Дважды на пустые ворота выбегали уральские хоккеисты, но результат остался прежним — 4:3. «Автомобилист» дожал казанцев и сравнял счет в серии.

Для «Ак Барса» принципиально ничего не изменилось. Команде Анвара Гатиятулина было важно победить хотя бы в одной игре в Екатеринбурге. Фактически теперь «барсам» осталось лишь выиграть все оставшиеся домашние встречи.

— Сегодня мы допустили на одну результативную ошибку больше, чем соперник. Готовимся дальше, благодарю наших болельщиков за поддержку. У команды есть характер, мы могли сравнять счет, но сегодня не сложилось. Серия продолжается, идем от матча к матчу. Следующая игра — самая важная, готовимся, — сказал Гатиятулин.

Лишь бы нынешнее поражение не было продолжением «болезни» казанцев из регулярного чемпионата. «Ак Барс» при Гатиятулине приучил к своей нестабильности, когда после отличной победы команда сыпалась в следующей игре.

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Голы:

1:0 Шаров (Мэйсек, Кизимов, 11:01)

2:0 Меркли (Бывальцев, Голышев, 19:29, 5х4)

3:0 Мэйсек (Да Коста, 23:12, 5х4)

3:1 Фальковский (Коршков, О'Делл, 29:09)

3:2 Семенов (Миллер, 43:39)

4:2 Бывальцев (Каштанов, Диц, 45:35)

4:3 Яшкин (Миллер, Барабанов, 46:29, 5х4)

Следующие два матча «Ак Барс» и «Автомобилист» проведут в Казани. 30 марта игра пройдет в 17:00, 1 апреля — в 19:00 по мск.