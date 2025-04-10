Хуснуллин: правительство планирует продлить программу «Семейная ипотека»

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России планирует продлить действие программы «Семейная ипотека» в качестве одной из мер поддержки жилищного строительства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передают «Известия».

По словам Хуснуллина, для стабилизации ситуации в сфере жилищного строительства разработан пакет из 30—40 мер поддержки. Продление «Семейной ипотеки» является приоритетным направлением, несмотря на значительную нагрузку на бюджет.

— В первую очередь, это будет продление мер семейной ипотеки, потому что для бюджета такие льготы обходятся очень дорого. Независимо от того, какая ставка, человек все равно платит только 6%, а разницу банкам возмещает государство. В этом году эта цифра будет точно больше 1 трлн рублей при сегодняшней ключевой ставке, — отметил вице-премьер.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Хуснуллин подчеркнул, что ключевой задачей является удержание взятых обязательств и своевременная оплата процентов по ипотечным кредитам банкам. Это позволит поддержать граждан, уже получивших ипотечные кредиты.

Вице-премьер также сообщил о планах расширить доступность ипотеки в отдельных регионах.

— Например, сейчас ипотека для Дальнего Востока плохо развивается — она пока не набрала тех темпов, которые мы ожидаем. Планируем увеличить темпы ипотеки на новых территориях. Она набирает объемы, но пока недостаточными темпами. Еще одна программа — IT-ипотека, на сегодняшний день фактически приостановилась, потому что нет дополнительной поддержки для банков, — указал Хуснуллин.

Напомним, Казань расположилась на 46-й строчке в международном рейтинге городов по соотношению цен на недвижимость и доходов населения.

Рената Валеева