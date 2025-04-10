Издательству Individuum отказали в участии на ярмарке Non/fiction, потому что «так вышло»

Основатель книжной ярмарки Non/fiction, гендиректор компании «Экспо-парк выставочные проекты» Василий Бычков прокомментировал отказ в участии в мероприятии издательству Individuum, передает корреспондент «Реального времени».



— Так вышло, — заявил Бычков.

Это первый случай, когда заявка Individuum не была принята организаторами. Несмотря на попытки получить объяснения, команда издательства так и не получила ответа от организаторов — ни официального, ни неофициального.

Ярмарка Non/fiction проходит с 10 по 13 апреля в Гостином дворе в Москве. В эти же дни Individuum проведет собственный фестиваль в нескольких точках столицы.



Екатерина Петрова, Галия Гарифуллина