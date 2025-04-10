Издательству Individuum отказали в участии на ярмарке Non/fiction, потому что «так вышло»
Основатель книжной ярмарки Non/fiction, гендиректор компании «Экспо-парк выставочные проекты» Василий Бычков прокомментировал отказ в участии в мероприятии издательству Individuum, передает корреспондент «Реального времени».
— Так вышло, — заявил Бычков.
Это первый случай, когда заявка Individuum не была принята организаторами. Несмотря на попытки получить объяснения, команда издательства так и не получила ответа от организаторов — ни официального, ни неофициального.
Ярмарка Non/fiction проходит с 10 по 13 апреля в Гостином дворе в Москве. В эти же дни Individuum проведет собственный фестиваль в нескольких точках столицы.
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