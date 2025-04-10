В Госдуме перечислили распространенные схемы мошенничества, нацеленные на пенсионеров

Фото: Динар Фатыхов

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин назвал распространенные схемы мошенничества, которым чаще всего подвергаются пенсионеры. Депутат подчеркнул необходимость усиления просветительской работы для защиты пожилых людей от злоумышленников, пишет RT.

По словам Немкина, наиболее распространенными остаются телефонные мошенничества, где злоумышленники представляются сотрудниками банков, социальных служб или правоохранительных органов. Они вводят пенсионеров в стрессовое состояние, сообщая о подозрительных операциях, угрозе снятия денег или даже возбуждении уголовного дела, вынуждая жертву передавать данные банковских карт или переводить средства на «безопасный счет».

Другая распространенная схема — «перерасчет пенсий» или «компенсации», где мошенники, представляясь сотрудниками ПФР, налоговой или международных фондов, сообщают о положенной выплате, но просят оплатить комиссию, налог или оформление документов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не теряет актуальности и старая схема «мошенничество с внуком», когда жертве звонят и сообщают о проблеме у родственника (ДТП, под следствием) и требуют срочно деньги для «решения вопроса».

Кроме того, депутат отметил рост мошенничества в мессенджерах. Пенсионеры все чаще пользуются мессенджерами, и злоумышленники под видом знакомых или родственников просят «одолжить» деньги, присылают вредоносные ссылки или подключают их к фальшивым инвестиционным проектам.

Немкин также обратил внимание на «псевдомедицинское» мошенничество, когда пенсионерам предлагают приобрести чудодейственные препараты, БАДы или медицинские приборы, якобы способные вылечить хронические заболевания.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Парламентарий подчеркнул, что недостаток цифровой грамотности делает пенсионеров особенно уязвимыми к фальсифицированным сайтам и фишинговым письмам.

Рената Валеева