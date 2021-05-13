Военный комиссар РТ рассказал, как Галявиева признали годным к службе в армии

Фото: Максим Платонов

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин рассказал, что Ильназа Галявиева, устроившего утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175 все врачи-специалисты признали здоровым и годным к службе в армии, в том числе психиатр и невролог.

Галявиеву во время медосмотра был поставлен лишь диагноз офтальмолога: «близорукость средней степени», пишет Daily Storm.



Годным к службе юношу признали, несмотря на наличие у него диагноза, связанного с заболеванием головного мозга. По словам юриста Комитета солдатских матерей Александра Латынина, такое случается часто, так военкоматы стараются выполнить план по призыву. Он отметил, что юридически нет оснований для привлечения военного комиссара к ответственности.



Фото: Максим Платонов

Накануне официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что правоохранительные органы не разглашают точного диагноза Галявиева, так как эта информация является медицинской тайной. Она уточнила, что диагноз, связанный с заболеванием головного мозга, 19-летнему подростку поставили еще в прошлом году в одном из медучреждений Татарстана.



В telegram-канале «Небожена» появилась информация, что медики диагностировали у Галявиева ангиому правой лобной доли.

Татьяна Демина