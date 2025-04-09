«Противные» легионеры, мощные вратари и Гусев в большинстве: в чем сила нынешнего «Динамо»

Команду Гатиятулина ждет непростой соперник во втором раунде Кубка Гагарина

Фото: Динар Фатыхов

Во втором раунде Кубка Гагарина «Ак Барсу» предстоит сразиться с московским «Динамо». Казанцы не будут иметь преимущества своей площадки и начнут серию в Москве. В чем сила нынешнего «Динамо» и к чему готовиться «барсам» — в материале «Реального времени».

«Салават» прислал казанцам «Динамо»



Соперник «Ак Барса» по второму раунду плей-офф Кубка Гагарина определился последним. Все растянулось из-за серии между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью», которая дошла до седьмого матча. Исходя из результата встречи в Уфе, казанцам могли выпасть либо московское «Динамо», либо столичный «Спартак». Победа «Салавата» отправила к «барсам» «бело-голубых», которые по результату «регулярки» выглядели для команды Анвара Гатиятулина предпочтительнее.

Московское «Динамо» финишировало по итогам регулярного чемпионата на втором месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Алексея Кудашова выбили из турнира питерский СКА. Серия растянулась на шесть матчей, а решающая победа была одержана в один день с рекордом воспитанника «бело-голубых» Александра Овечкина в НХЛ. Для СКА этот вылет на столь ранней стадии Кубка Гагарина стал первым в истории клуба в КХЛ.

«Ак Барс», в свою очередь, с трудом обыграл «Автомобилист» — 4:3. Противостояние четвертой и пятой команд Востока выдалось равным и затянулось до седьмого матча серии. Все определилось в Екатеринбурге, где казанцы одержали победу во втором овертайме. Победная шайба была забита в большинстве и вызвала много споров относительно судейства. Впрочем, здесь «Автомобилист» должен пенять на себя, свою попытку розыгрыша «лишнего» хозяева упустили еще в первом овертайме встречи.

«Давно друг друга знаем»

Тренеры «Динамо» и «Ак Барса» хорошо знакомы друг с другом и одно время достаточно долго работали вместе. В 2018 году Алексей Кудашов вошел в тренерский штаб Ильи Воробьева в сборной России, куда в качестве ассистента также был приглашен Анвар Гатиятулин. После не слишком удачного выступления национальной команды оба тренера сконцентрировались на работе в СКА. В Питере Кудашов получил пост главного, а Гатиятулин заступил на должность его помощника.

— И для одних, и для других, наверное, серия начнется с какой-то разведки боем. Хотя вы же знаете, что мы с Анваром Гатиятулиным давно друг друга знаем. Как и с Зинэтулой Хайдяровичем, который, как я понимаю, сейчас тоже трудится в их штабе. Поэтому в принципе секретов тут нет. Здесь вопрос всегда за игроками, как они исполнят и выполнят все задуманное, тем более на этой стадии плей-офф, — сказал Кудашов в преддверии серии с «Ак Барсом».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем знаковых пересечений «Динамо» и «Ак Барса» хватает. Помимо легенды обоих клубов Зинэтулы Билялетдинова, который в этом плей-офф активно помогает казанской команде, есть ряд игроков, еще недавно выступавших за соперника. Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин изначально в КХЛ появился в «Динамо». А за москвичей играет защитник Кирилл Адамчук, весной подписавшийся «с бело-голубыми» после ухода из Казани. Капитаном «Динамо», кстати, является Игорь Ожиганов. У защитника не получилось заиграть в «Ак Барсе», но он раскрылся в Москве.



Самый свежий пример связи двух команд — Эрик О’Делл. Канадский нападающий начинал нынешний сезон в составе «Динамо», но потом получил травму, и в московском клубе не стали ждать восстановления игрока. В трансферный дедлайн форвард оказался в «Ак Барсе», где с трудом набирает форму. Есть еще и вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский, который когда-то давно играл за казанцев, а этой зимой оказался в стане «бело-голубых».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В истории Кубка Гагарина «Ак Барс» и «Динамо» встречались всего однажды. Произошло это 16 лет назад, в дебютном розыгрыше трофея. В том 2009 году «барсы» обыграли своего соперника в шести матчах. Решающими стали две последние игры при счете в серии 2:2. Казанцы одержали по одной домашней и гостевой победе и вышли в финал, где взяли свой первый титул Кубка Гагарина.

11 голов в ворота «Динамо» и курьез имени Миски

Казанские болельщики наверняка помнят декабрьский матч между «Ак Барсом» и «Динамо» (5:4). Именно в той игре «барсы» забили один из самых курьезных голов в чемпионате. В одном из игровых моментов судьи зафиксировали нарушение правил (не останавливая при этом игру), тренеры «Динамо» ошибочно подумали, что удалят игрока казанцев, и сняли вратаря. Однако шайба осталась у игроков «Ак Барса», которые легко организовали гол в пустые ворота гостей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тот гол переполнил чашу терпения клубных боссов «Динамо» — и контракт с радовавшим соперников на регулярной основе вратарем команды Хантером Миски был расторгнут. Вместо него подписан лучший на тот момент игрок в своем амплуа в КХЛ Подъяпольский. Вместе с этим началась стабилизация результатов «Динамо». «Бело-голубые» скомканно начали сезон и выправили игру только ближе к новому году.

Вторая игра команд в нынешней «регулярке» также прошла с обилием голов. В Москве «Ак Барс» вновь забросил на одну шайбу больше соперника и победил со счетом 6:5. 11 заброшенных шайб в двух матчах не должны вводить в заблуждение, теперешний состав москвичей вряд ли позволит казанцам столь беспрепятственно реализовывать моменты.

Реальное время / realnoevremya.ru

Статистика равная

В серии против СКА проявились главные сильные стороны «Динамо». Прежде всего это яркая линия атаки. В шести матчах «бело-голубые» забросили 21 шайбу в ворота питерцев. Были неудержимы легионеры «Динамо», не зря тренер СКА Роман Ротенберг частенько посвящал им свои гневные тирады на пресс-конференциях, едва не называя их «противными». В топ-5 лучших бомбардиров команды в первом раунде — четыре иностранца. Седрик Пакетт, Макс Комтуа, Дилан Сикьюра и Джордан Уил на пятерых забили восемь голов и набрали 21 балл за результативность.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вновь хорошо работало большинство, где роль первой скрипки исполняет Никита Гусев. Второй бомбардир прошедшей «регулярки» два из трех голов в серии СКА забил при реализации «лишнего». В среднем «Динамо» реализовывало большинство лучше, чем «Ак Барс»: 26,1% против 23,1% у казанцев. Но разница не столь ощутима на такой короткой дистанции в плей-офф.

Реальное время / realnoevremya.ru

В воротах отлично сыграл Максим Моторыгин, который считался сменщиком Подъяпольского. Но основной голкипер «Динамо» получил травму в конце «регулярки» и вернулся в рамку лишь в шестом матче серии со СКА. Теперь тренерскому штабу «бело-голубых» предстоит решить непростую задачу, кого ставить вратарем против «Ак Барса» с первых минут. Оба варианта качественные, ни один из них не позволит «барсам» расслабиться.

По оборонительным метрикам небольшое преимущество имеет «Ак Барс». «Динамовцы» чуть хуже отбирают шайбу, меньше перехватывают и чаще казанцев удалялись в первом раунде Кубка Гагарина. Зато активнее блокировали броски соперника, в смелости игрокам «Динамо» не откажешь.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как бы там ни было, в плей-офф зачастую статистика отходит на второй план. Каждый матч становится испытанием для тренерских штабов и хоккеистов. Важнее то, что «Ак Барс» не будет иметь преимущества домашней площадки. Казанцам вновь предстоит начинать серию в гостях. Первые матчи пройдут 12 и 14 апреля в Москве. В Казани команды сразятся 16 и 18 апреля, после чего — при необходимости — будут чередовать домашние поединки с гостевыми.

Победитель этой пары выйдет на сильнейшего из противостояния между «Трактором» и минским «Динамо». Слабых соперников на этой стадии турнира уже не осталось.