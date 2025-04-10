Новости общества

21:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани появились скверы имени Ильгама Шакирова и «Филармонии»

12:13, 10.04.2025
В Казани появились скверы имени Ильгама Шакирова и «Филармонии»
Фото: Мария Зверева

В Казани официально утверждены названия двух новых скверов. Соответствующие постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Согласно документам, сквер, расположенный в Вахитовском районе, вблизи Культурно-развлекательного центра «Пирамида», теперь носит имя выдающегося татарского певца Ильгама Шакирова — «Сквер имени Ильгама Шакирова — Илһам Шакиров исемендәге сквер».

предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

В Приволжском районе имя получил сквер, находящийся у здания Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. Он назван «Сквер филармонии — филармония скверы».

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также