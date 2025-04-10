В Казани появились скверы имени Ильгама Шакирова и «Филармонии»
В Казани официально утверждены названия двух новых скверов. Соответствующие постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.
Согласно документам, сквер, расположенный в Вахитовском районе, вблизи Культурно-развлекательного центра «Пирамида», теперь носит имя выдающегося татарского певца Ильгама Шакирова — «Сквер имени Ильгама Шакирова — Илһам Шакиров исемендәге сквер».
В Приволжском районе имя получил сквер, находящийся у здания Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. Он назван «Сквер филармонии — филармония скверы».
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