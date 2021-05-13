Baza: казанский стрелок начал подготовку к преступлению в начале марта

Фото: скриншот видео

Казанский стрелок Ильназ Галявиев начал подготовку к преступлению в начале марта — заказал селитру и хотел купить пять литров перекиси, сообщает Telegram-канал Baza.



Селитру Галявиев приобрел в «Мегастрое». Ее доставили ему на дом. Перекись он пытался приобрести в этот же день, но это не получилось — перекиси не было в наличии. Один из продавцов отозвался об Ильназе как о худшем покупателе, поскольку тот очень рассердился, узнав о том, что перекиси нет в наличии, и дерзил.

Сообщается, что оружие молодой человек приобрел в магазине «ОхотаАктив» в Йошкар-Оле. Он заранее звонил в магазин, чтобы уточнить наличие ружья. Он приехал в город 16 апреля спустя два дня после выдачи лицензии на оружие.

СМИ опубликовали видео покупки казанским стрелком оружия.

После стрельбы в казанской гимназии президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. После этого комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила увеличить с 18 лет до 21 года возраст получения гражданами права на владение оружием, за исключением тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ. Она же заявила, что необходимо изменить набор критериев, по которым граждане могут купить оружие.

Маргарита Головатенко