Убил, чтобы «выразить свою исключительность и превосходство над другими»

В Казани арестовали 19-летнего Ильназа Галявиева, совершившего нападение на гимназию №175

Фото: Максим Платонов

Советский райсуд Казани несколько часов назад заключил под стражу Ильназа Галявиева, расстрелявшего из ружья школьников и сотрудников 175-й гимназии. В результате нападения девять человек погибли, еще 23 получили ранения. Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об аресте стрелка на 2 месяца. Обвиняемый не возражал против меры пресечения и полностью признал свою вину.

«Со всем согласен»

Ильназа Галявиева в зал Советского районного суда привели в сопровождении нескольких конвоиров. Одетый в черное, в медицинской маске на лице он держался спокойно, шел уверенной походкой. Его провели в стеклянный «аквариум» для заключенных, где он находился до конца заседания с тремя полицейскими, к двум из которых его приковали наручниками.

Маска скрывала пол-лица, но присутствующие замечали, как в глазах парня время от времени мелькала улыбка. Со всех сторон сразу же посыпались вопросы от журналистов: «Ильназ, зачем вы это сделали?», «Скажите, как вы будете с этим жить?», «Вы вчера были под психотропным веществами?». Стрелок не проронил в ответ ни слова. Родственников жертв Галявиева в зале суда не оказалось. Им сейчас не до заседаний. Подозреваемый был на удивление спокоен. Сложилось впечатление, будто он и убийца, утверждавший еще вчера, что в нем «начал пробуждаться монстр», — совершенно разные люди. Неужели этот неприметный юноша действительно расстрелял семерых детей и двух взрослых?

Родственников жертв Галявиева в зале суда не оказалось. Им сейчас не до заседаний.

Следствие предъявило подозреваемому обвинение по 105 статье УК РФ — убийство двух и более лиц. Наказание по ней предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. В своем выступлении следователь отметил, что Галявиев «свою вину признал полностью». Кроме того, следователь заявил, что подозреваемый пошел на преступление с тем, чтобы «выразить свою исключительность и превосходство над другими людьми».

Галявиев совершил не менее 17 выстрелов из ружья, принесенного с собой. Он также установил возле двери кабинета английского языка «самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами». При этом был убежден в «справедливости и обоснованности» своих действий. «Имеется достаточно оснований полагать, что обвиняемый может продолжить свои действия», — уверен следователь, запросивший для Галявиева 2 месяца ареста.

Сторона защиты, впрочем, как и сам подозреваемый, доводы следствия оспаривать не стала. Адвокат Александр Гиляжев, представляющий интересы «казанского стрелка», заявил, что «иной меры пресечения для совершившего столь тяжкие преступления — ни процессуальных, ни моральных оснований нет и быть не может».

Сторона защиты, впрочем, как и сам подозреваемый, доводы следствия оспаривать не стала.

Никаких вопросов по судопроизводству у Галявиева не возникло. Обвиняемый сообщил, что не страдает от тяжелых заболеваний и не возражает против взятия его под стражу. «Со всем согласен», — произнес он.

Стрелку не стоит надеяться на смягчение наказания. Особый порядок рассмотрения уголовного дела назначен не будет. Советский райсуд Казани удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Галявиева на 2 месяца: до 11 июля 2021 года.

Терроризм не исключается

После судебного заседания заместитель прокурора РТ Алексей Заика сообщил, что результат анализа крови Галявиева на наличие наркотиков пока не готов.

— Заключения еще нет, а сам подозреваемый о психотропных веществах ничего не говорил, — подчеркнул Заика.

«Наказание будет назначено в зависимости от результатов расследования», — пояснил Заика.

При этом зампрокурора Татарстана опроверг информацию о том, что обвиняемый пытался совершить суицид: «Официально это не зарегистрировано». Однако Заика не захотел пояснять, действительно ли Галявиев отказался от еды и объявил голодовку. «Без комментариев», — заявил спикер.

Помимо прочего, гособвинитель не исключает переквалификации дела при наличии оснований. «Наказание будет назначено в зависимости от результатов расследования», — пояснил Заика. Статья «терроризм» пока не фигурирует в данном уголовном деле. Однако факт взрыва считается официально подтвержденным.

Зампрокурора РТ не берется утверждать, действительно ли система безопасности в казанских школах соответствует общепринятым нормам. «Будет проведен ряд проверок, в результате которых будут приняты меры — в случае необходимости», — подытожил гособвинитель.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов