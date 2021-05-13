Убил, чтобы «выразить свою исключительность и превосходство над другими»
В Казани арестовали 19-летнего Ильназа Галявиева, совершившего нападение на гимназию №175
Советский райсуд Казани несколько часов назад заключил под стражу Ильназа Галявиева, расстрелявшего из ружья школьников и сотрудников 175-й гимназии. В результате нападения девять человек погибли, еще 23 получили ранения. Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об аресте стрелка на 2 месяца. Обвиняемый не возражал против меры пресечения и полностью признал свою вину.
«Со всем согласен»
Ильназа Галявиева в зал Советского районного суда привели в сопровождении нескольких конвоиров. Одетый в черное, в медицинской маске на лице он держался спокойно, шел уверенной походкой. Его провели в стеклянный «аквариум» для заключенных, где он находился до конца заседания с тремя полицейскими, к двум из которых его приковали наручниками.
Маска скрывала пол-лица, но присутствующие замечали, как в глазах парня время от времени мелькала улыбка. Со всех сторон сразу же посыпались вопросы от журналистов: «Ильназ, зачем вы это сделали?», «Скажите, как вы будете с этим жить?», «Вы вчера были под психотропным веществами?». Стрелок не проронил в ответ ни слова. Родственников жертв Галявиева в зале суда не оказалось. Им сейчас не до заседаний. Подозреваемый был на удивление спокоен. Сложилось впечатление, будто он и убийца, утверждавший еще вчера, что в нем «начал пробуждаться монстр», — совершенно разные люди. Неужели этот неприметный юноша действительно расстрелял семерых детей и двух взрослых?
Следствие предъявило подозреваемому обвинение по 105 статье УК РФ — убийство двух и более лиц. Наказание по ней предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. В своем выступлении следователь отметил, что Галявиев «свою вину признал полностью». Кроме того, следователь заявил, что подозреваемый пошел на преступление с тем, чтобы «выразить свою исключительность и превосходство над другими людьми».
Галявиев совершил не менее 17 выстрелов из ружья, принесенного с собой. Он также установил возле двери кабинета английского языка «самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами». При этом был убежден в «справедливости и обоснованности» своих действий. «Имеется достаточно оснований полагать, что обвиняемый может продолжить свои действия», — уверен следователь, запросивший для Галявиева 2 месяца ареста.
Сторона защиты, впрочем, как и сам подозреваемый, доводы следствия оспаривать не стала. Адвокат Александр Гиляжев, представляющий интересы «казанского стрелка», заявил, что «иной меры пресечения для совершившего столь тяжкие преступления — ни процессуальных, ни моральных оснований нет и быть не может».
Никаких вопросов по судопроизводству у Галявиева не возникло. Обвиняемый сообщил, что не страдает от тяжелых заболеваний и не возражает против взятия его под стражу. «Со всем согласен», — произнес он.
Стрелку не стоит надеяться на смягчение наказания. Особый порядок рассмотрения уголовного дела назначен не будет. Советский райсуд Казани удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Галявиева на 2 месяца: до 11 июля 2021 года.
Терроризм не исключается
После судебного заседания заместитель прокурора РТ Алексей Заика сообщил, что результат анализа крови Галявиева на наличие наркотиков пока не готов.
— Заключения еще нет, а сам подозреваемый о психотропных веществах ничего не говорил, — подчеркнул Заика.
При этом зампрокурора Татарстана опроверг информацию о том, что обвиняемый пытался совершить суицид: «Официально это не зарегистрировано». Однако Заика не захотел пояснять, действительно ли Галявиев отказался от еды и объявил голодовку. «Без комментариев», — заявил спикер.
Помимо прочего, гособвинитель не исключает переквалификации дела при наличии оснований. «Наказание будет назначено в зависимости от результатов расследования», — пояснил Заика. Статья «терроризм» пока не фигурирует в данном уголовном деле. Однако факт взрыва считается официально подтвержденным.
Зампрокурора РТ не берется утверждать, действительно ли система безопасности в казанских школах соответствует общепринятым нормам. «Будет проведен ряд проверок, в результате которых будут приняты меры — в случае необходимости», — подытожил гособвинитель.
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