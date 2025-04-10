Экс-помощник бывшего главы КирМоса Сергея Миронова пришел на суд с адвокатом

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Советском райсуде Казани продолжили допрос свидетелей по делу Сергея Миронова о превышении должностных полномочий с ущербом бюджету в 2,6 млн рублей и злоупотреблении ими. Бывший помощник подсудимого экс-главы двух районов Казани и замдиректора «ДРЭУ Кировского района» Артур Кулешов пришел на заседание с договорным адвокатом Константином Сазоновым, передает с места журналист «Реального времени».

Согласно показаниям уже допрошенных свидетелей — бывших водителей главы района Златковского и Шарапова, Кулешов сыграл не последнюю роль в фиктивном трудоустройстве родственников водителей ради выплаты надбавок за переработку.

На заседании Кулешов представился временно безработным, указав, что пост в ДРЭУ покинул в июне 2024-го. По данным «Реального времени», по делу о предполагаемой афере с выплатой зарплат «мертвым душам» его не задерживали, вопросов этому свидетелю задавали много. Напомним, позже силовики пришли к выводу — хищения не было, хотя устройство липовых работников было незаконным.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сегодня на допросе он дал показания против своего бывшего руководителя, подтвердив, что именно от Миронова узнал о кривой схеме трудоустройства и сам посодействовал в таком трудоустройстве брата, отца и приятеля Шарапова, встречаясь с руководством ДРЭУ по указанию своего шефа.

Отвечая на вопросы прокурора Айрата Ибрагимова, бывший помощник главы сегодня рассказал: «О том, что у Златковского трудоустроена жена в ДРЭУ, я узнал от Златковского. Он говорил — жена устроена там, а оплата идет ему за сверхурочную работу. Сообщил — руководитель сказал так сделать». Когда Златковский перевелся на другую работу в администрации, водителем главы стал Альберт Шарапов.

— Шарапов несколько раз мне говорил — ему обещали при трудоустройстве доплату, как у Златковского. Просил меня помочь — уточнить у Сергея Александровича, будет ли такая доплата. Может, сам стеснялся спрашивать. Я дня через три передал Миронову слова Альберта, что он хочет доплату за сверхурочные. На что Сергей Александрович сказал, что в администрации есть «Форд Мондео», обслуживание по нему осуществляет ДРЭУ. Соответственно, нужен человек, который будет числиться водителем, а доплата будет перечисляться ему... Я съездил в ДРЭУ к Карапузову (ныне покойному директору МУП, — прим. ред.) и передал слова своего руководителя... Через какое-то время Шарапов сказал, что братишка устроился, а зарплату получает он сам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Кулешов припомнил, что доплата за счет фиктивного устройства брата водителем составляла, со слов Альберта Шарапова, 15 тысяч рублей. И летом 2021-го он стал жаловаться, что надбавка слишком мала за такую работу. «Я опять-таки подошел к руководителю, на что он мне ответил — у Златковского есть банковская карта, на которую он до сих получает надбавку (за жену, что числится дорожным рабочим, — прим. ред.). Сказал — надо того человека, что там [в ДРЭУ] устроен, убрать и устроить человека Шарапова, чтобы Альберт получал зарплату», — свидетельствовал бывший сотрудник администрации КирМоса. А далее рассказал, что вновь имел разговор с Карапузовым, а потом передал информацию Златковскому и Шарапову, как оформить увольнение и трудоустройство. «Через некоторое время Шарапов мне сказал, что его отец устроился в ДРЭУ».

Весной 2022-го, после увольнения Эмиля Шарапова с фиктивной работы водителем, брат Альберт нашел ему замену — знакомого Зайчикова. По словам Кулешова, на тот момент он сам уже работал в ДРЭУ и, чтобы помочь Шарапову, сообщил новому руководителю МУП Ибрагимову — на «Форд Мондео» устроится другой человек. «Я лично не докладывал Миронову, что будет трудоустроен Зайчиков, докладывал ли Шарапов — не знаю», — пояснил он.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В оглашенных показаниях этого свидетеля прозвучало, что Кулешов не помнит, давал ли бывший шеф ему указания по устройству отца Шарапова. На уточняющий вопрос защиты: слышал ли Кулешов лично разговор между Мироновым и Карапузовым по обстоятельствам трудоустройства жены Златковского, родственников и знакомого Шарапова, свидетель ответил отрицательно.



Ирина Плотникова