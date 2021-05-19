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В казанской гимназии №175, где произошла стрельба, могут построить бассейн

10:19, 19.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
В казанской гимназии №175, где произошла стрельба, могут построить бассейн
Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проработать возможность строительства бассейна в казанской гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба. Сейчас соответствующие службы прорабатывают этот вопрос, сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

— Сейчас там идут работы по капитальному ремонту. На протяжении всего лета школа будет полностью обновлена. Президентом поставлена задача полностью обновить внутреннее устройство школы — поменять функционал, расположение каких-то кабинетов, — отметила она.

Закончить ремонт в гимназии планируют к началу нового учебного года.

Напомним, здание казанской гимназии №175 восстановят после стрельбы.

ОбществоВласть Татарстан
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