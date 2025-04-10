Киргизия перенесла празднование Дня Победы на 8 мая

Фото: Динар Фатыхов

В Киргизии День Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться 8 мая, а не 9 Мая, как это было традиционно. Причиной переноса стал визит президента Садыра Жапарова в Москву, где он примет участие в параде Победы. Об этом пишут «Ведомости».

— Президент Садыр Жапаров примет участие в параде Победы в Москве 9 Мая, — подтвердил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Решение о переносе праздничных мероприятий принято с учетом важности участия главы государства в юбилейном параде в Москве. День Победы имеет особое значение для Киргизии, где в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 360 тыс. человек, треть из которых не вернулась. 72 киргизских солдата были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые — дважды.

В юбилейном параде в Москве примут участие лидеры многих стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, а также недавно подтвердивший свое участие президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Рената Валеева