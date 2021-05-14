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Мэрия Казани предупредила о мошенниках, которые пытаются нажиться на трагедии в гимназии

12:58, 14.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 3
Мэрия Казани предупредила о мошенниках, которые пытаются нажиться на трагедии в гимназии
Фото: realnoevremya.ru

В мэрии Казани предупредили о мошенниках, которые пытаются нажиться на трагедии в гимназии №175. Сообщение опубликовано в telegram-канале исполкома города.

В мэрии напомнили, что сбор средств пострадавшим в результате стрельбы организовали официальные фонды, например Российский Красный крест совместно со Сбербанком.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов, Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры республики по инициативе Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, а также мэр Казани Ильсур Метшин перечислили средства на помощь пострадавшим в казанской гимназии №175.

Семьи погибших при стрельбе в казанской гимназии №175 до конца дня получили по 1 млн рублей материальной помощи. Еще по 400 тысяч рублей выплатят людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — легкой степени.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 май
    Хорошо что предупредили, у некоторых людей ничего святого нет.
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  • Анонимно 14 май
    Дегенератов полно, к сожалению. Не нужно попадаться на их удочку
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  • Анонимно 14 май
    очередной распил и воровство государство обязалось помочь куда деньги со всей россии уйдут - ясно куда
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