Мэрия Казани предупредила о мошенниках, которые пытаются нажиться на трагедии в гимназии

В мэрии Казани предупредили о мошенниках, которые пытаются нажиться на трагедии в гимназии №175. Сообщение опубликовано в telegram-канале исполкома города.

В мэрии напомнили, что сбор средств пострадавшим в результате стрельбы организовали официальные фонды, например Российский Красный крест совместно со Сбербанком.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов, Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры республики по инициативе Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, а также мэр Казани Ильсур Метшин перечислили средства на помощь пострадавшим в казанской гимназии №175.



Семьи погибших при стрельбе в казанской гимназии №175 до конца дня получили по 1 млн рублей материальной помощи. Еще по 400 тысяч рублей выплатят людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — легкой степени.



Татьяна Леухина