Опубликовано заключение медиков по результатам обследования стрелявшего в казанской гимназии
У устроившего стрельбу в казанской гимназии №175 медики диагностировали ангиому правой лобной доли. Заключение экспертов опубликовано в telegram-канале «Небожена».
«При поражении лобной доли с правой стороны характерны нарушения со стороны поведения, снижение умственной работоспособности, угнетение настроения, неосознанность выполняемых действий. Если не заниматься лечением, может перейти в онкологию», — говорится в сообщении.
Накануне официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что правоохранительные органы не разглашают точного диагноза Ильназа Галявиева, так как эта информация является медицинской тайной.
Она уточнила, что диагноз, связанный с заболеванием головного мозга, 19-летнему подростку поставили еще в прошлом году в одном из медучреждений Татарстана. Сам Галявиев жаловался на сильные головные боли.
комментарии