Опубликовано заключение медиков по результатам обследования стрелявшего в казанской гимназии

Фото: Максим Платонов

У устроившего стрельбу в казанской гимназии №175 медики диагностировали ангиому правой лобной доли. Заключение экспертов опубликовано в telegram-канале «Небожена».

«При поражении лобной доли с правой стороны характерны нарушения со стороны поведения, снижение умственной работоспособности, угнетение настроения, неосознанность выполняемых действий. Если не заниматься лечением, может перейти в онкологию», — говорится в сообщении.

Источник: t.me/imnotbozhena

Накануне официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что правоохранительные органы не разглашают точного диагноза Ильназа Галявиева, так как эта информация является медицинской тайной.

Она уточнила, что диагноз, связанный с заболеванием головного мозга, 19-летнему подростку поставили еще в прошлом году в одном из медучреждений Татарстана. Сам Галявиев жаловался на сильные головные боли.



Татьяна Демина