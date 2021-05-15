Минниханов потребовал пресечь любые попытки романтизации в соцсетях напавшего на казанскую гимназию

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на необходимость пресекать любые попытки романтизации образа напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева. Сегодня Минниханову во время координационного совещания с правоохранительными органами доложили о появлении в интернете большого количества ресурсов, которые героизируют преступника и рассказывают подробности о нем.

Президент отметил, что такая накрученная популярность крайне опасна. На фоне таких трагедий эти публикации могут побудить к совершению подобных действий. Поэтому любые попытки романтизации преступника должны быть под особым взором правоохранителей, отметил он.

Также на совещании обсуждались вопросы обеспечения безопасности в учебных учреждениях Татарстана. В них были организованы проверки. Сотрудники полиции дошли до каждой школы. Во всех заведениях усилили меры безопасности, сообщает пресс-служба президента РТ.

