Глава Росгвардии после стрельбы в Казани представил Путину ряд предложений — список

Фото: скринщот

Глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании у Владимира Путина представил предложения после трагедии в казанской гимназии №175, где 11 мая в результате стрельбы были убиты девять человек и 23 пострадали.

Так, он считает, что оружие нужно выдавать с 21 года.

— Выдавать полуавтоматическое и гладкоствольное оружие (именно такое было у стрелка Ильназа Галявиева, — прим. ред.) предлагается после того, как человек уже проходил 5 лет с другими видами оружия... Надо ужесточить требования для получения охотничьего билета, проходить курсы «молодого бойца», — предложил Золотов.

Путин сказал Золотову представить в письменном виде предложения по ужесточению контроля над оружием, чтобы потом дать необходимые поручения правительству.