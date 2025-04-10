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В Госдуму внесут законопроект об увеличении отпуска для ветеранов СВО до 35 дней

08:25, 10.04.2025
В Госдуму внесут законопроект об увеличении отпуска для ветеранов СВО до 35 дней
Фото: Мария Зверева

Фракция «Справедливая Россия — За правду» инициирует внесение в Госдуму законопроекта, направленного на увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска для ветеранов СВО до 35 календарных дней. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В настоящее время стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 дней, а для работающих инвалидов — 30 дней.

— Многие наши военнослужащие находятся в зоне боевых действий длительное время. Государство должно обеспечить им возможность качественного восстановления. Увеличенный отпуск станет необходимой поддержкой для плавной адаптации к мирной жизни и полноценного возвращения к трудовой деятельности, — подчеркнул лидер партии Сергей Миронов.

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправку, которая освобождает от призыва на срочную службу участников добровольческих формирований, если они воевали более шести месяцев.

Рената Валеева

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