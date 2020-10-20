Список персон

Галимова Лилия Камилевна

Гос. ведомства
Галимова Лилия Камилевна
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родилась 27 сентября 1985 года в г. Нурлат.

Образование

2008 г. — окончила Казанский государственный университет.

Трудовая деятельность

2008-2011 гг. — корреспондент, специальный корреспондент группы корреспондентов службы информационных программ ТВ филиала ФГУ ВГТРК «ГТРК «Татарстан».
2011-2013 гг. — заместитель начальника службы информационных программ ТВ филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Татарстан»
2013-2018 гг. — заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» — руководитель службы информационных программ ТВ.
2018-2019 гг. — заместитель руководителя пресс-службы президента РТ.

С 2019 г. — руководитель пресс-службы президента РТ.

Награды и звания

Награждена благодарственным письмом председателя Государственного Совета РТ (2015 г.), благодарностью Кабинета Министров РТ (2017 г.), благодарностью президента РТ (2020 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, Кремль
  • Телефон: (843) 264-16-16

Дата последнего обновления: 20.10.2020


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