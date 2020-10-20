Галимова Лилия Камилевна
Общая информация
Родилась 27 сентября 1985 года в г. Нурлат.
Образование
2008 г. — окончила Казанский государственный университет.
Трудовая деятельность
2008-2011 гг. — корреспондент, специальный корреспондент группы корреспондентов службы информационных программ ТВ филиала ФГУ ВГТРК «ГТРК «Татарстан».
2011-2013 гг. — заместитель начальника службы информационных программ ТВ филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Татарстан»
2013-2018 гг. — заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» — руководитель службы информационных программ ТВ.
2018-2019 гг. — заместитель руководителя пресс-службы президента РТ.
С 2019 г. — руководитель пресс-службы президента РТ.
Награды и звания
Награждена благодарственным письмом председателя Государственного Совета РТ (2015 г.), благодарностью Кабинета Министров РТ (2017 г.), благодарностью президента РТ (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, Кремль
- Телефон: (843) 264-16-16
Дата последнего обновления: 20.10.2020