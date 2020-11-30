ФКУ Волго-Вятскуправтодор

Общая информация

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» было образовано в августе 2002 года. На учреждение возложены функции управления федеральными автомобильными дорогами в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и в Ульяновской области.

В ведении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» по состоянию на 2019 год находятся 1921 км автомобильных дорог, 277 мостов и более 1900 водопропускных труб.

Руководитель — Мингазов Илдар Галяутдинович.

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