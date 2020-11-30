Список компаний

ФКУ Волго-Вятскуправтодор

Гос. ведомства

Общая информация

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» было образовано в августе 2002 года. На учреждение возложены функции управления федеральными автомобильными дорогами в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и в Ульяновской области.

В ведении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» по состоянию на 2019 год находятся 1921 км автомобильных дорог, 277 мостов и более 1900 водопропускных труб.

Руководитель — Мингазов Илдар Галяутдинович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, ул. Шуртыгина, 15
  • Телефон: (843) 273-52-11
  • Email: vvfad@inbox.ru
  • Сайт: http://vv-fad.ru/

Дата последнего обновления: 30.11.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам