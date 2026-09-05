Анвар Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» над «Сибирью»
Главный тренер казанцев — об итогах встречи
Главный тренер «Ак Барса» оценил итоги матча с «Сибирью» (4:3 по буллитам) в разговоре с журналистами на пресс-конференции.
— Из-за несогласованности, несинхронности действий, неправильного расположения у себя в зоне допустили ошибки, чем воспользовался соперник. Но в перерыве после второго периода поговорили, сказали, за счет чего можно выровнять игру. Прежде всего — характер, неуступчивость. Ребята вышли на третий период, направили эмоции в нужную сторону, сравняли счет и победили по буллитам. Нашим болельщикам спасибо за поддержку, — цитирует Гатиятулина корреспондент «Реального времени».
Следующую встречу в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет против «Адмирала» дома.
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