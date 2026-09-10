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Гроспирон покинул пост главы оргкомитета Олимпиады-2030

19:55, 10.09.2026

Олимпиада-2030 года пройдет с 1 по 17 февраля во Франции

Гроспирон покинул пост главы оргкомитета Олимпиады-2030
Фото: скриншот из видео «Tokio | Beautiful city | Olympics 2020 | Japan | A magnificent city | top |» с канала «WorldShow»

Олимпийский чемпион 1992 года по фристайлу Эдгар Гроспирон оставил должность главы оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

Олимпиада 2030 года пройдет с 1 по 17 февраля. Паралимпиада состоится с 8 по 17 марта. Местом проведения выбраны Французские Альпы. Соревнования планируется провести в четырех кластерах: Верхняя Савойя, Савойя, Бриансон и Ницца.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Александра Винокурова предложат в исполком ОКР. Голосование пройдет в декабре на Олимпийском собрании.

Алсу Сабирзанова

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