«Ак Барс» уступил «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (по булл.) в пользу команды Андрея Разина
«Ак Барс» уступил «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (по булл.) в пользу гостей.
На первой минуте с передач Кирилла Семенова и Митчелла Миллера голом отметился Семен Терехов.
На пятой минуте счет в матче сравнял форвард «Металлурга» Руслан Исхаков.
Гол в третьем периоде на 49-й минуте оформил нападающий «Ак Барса» Артем Галимов.
За минуту до конца основного времени счет в матче сравнял нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.
Дополнительная пятиминутка завершилась без заброшенных шайб. А в серии буллитов сильнее оказались гости со счетом 2:0. Свои попытки реализовали Сергей Толчинский и Руслан Исхаков.
Следующую встречу в КХЛ казанцы проведут 14 сентября против «Торпедо».
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