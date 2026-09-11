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«Ак Барс» уступил «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

21:36, 11.09.2026

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (по булл.) в пользу команды Андрея Разина

«Ак Барс» уступил «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» уступил «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (по булл.) в пользу гостей.

На первой минуте с передач Кирилла Семенова и Митчелла Миллера голом отметился Семен Терехов.

На пятой минуте счет в матче сравнял форвард «Металлурга» Руслан Исхаков.

Гол в третьем периоде на 49-й минуте оформил нападающий «Ак Барса» Артем Галимов.

За минуту до конца основного времени счет в матче сравнял нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.

Дополнительная пятиминутка завершилась без заброшенных шайб. А в серии буллитов сильнее оказались гости со счетом 2:0. Свои попытки реализовали Сергей Толчинский и Руслан Исхаков.

Следующую встречу в КХЛ казанцы проведут 14 сентября против «Торпедо».

Евгений Романов

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