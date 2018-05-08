Бердыев Курбан Бекиевич
Общая информация
Родился 25 августа 1952 года г. Ашхабад Туркменской ССР.
Образование:
1971 год — Ашхабадский государственный техникум железнодорожного транспорта (АГТЖДТ)
1975 год — Туркменский государственный университет (ТГУ им. Горького)
1991 год — Высшая школа тренеров
Трудовая деятельность:
Игровая карьера:
Полузащитник, воспитанник школы «Строитель» (г. Ашхабад).
С 1971 по 1976 гг. — игрок ФК «Строитель».
В 1977 г. — игрок ФК «Кайрат» (г. Алма-Ата).
В 1978 г. — игрок ФК «Колхозчи» (г. Ашхабад).
С 1979 по 1980 гг. — игрок ФК СКА (г. Ростов-на-Дону).
В 1980 г. — игрок ФК «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону).
С 1981 по 1985 гг. — «Кайрат» (г. Алма-Ата).
В чемпионатах СССР (Высшая лига) провел 155 матчей, забил 23 гола, в первой лиге — 211 матчей, 32 гола, мастер спорта.
Карьера тренера:
Главный тренер в командах «Химик» (г. Джамбул), «Кайрат» (г. Алма-Ата), «Генчлербирлиги» (г. Анкара, Турция), «Копетдаг» (г. Ашхабад), «Кристалл» (г. Смоленск).
С 1997 по 1999 гг. — главный тренер сборной Туркменистана.
В 2000 г. — консультант юношеской сборной России 1983 г. р.
С 2001 по 2013 гг. — главный тренер ФК «Рубин».
С 2004 по 2012 гг. — вице-президент ФК «Рубин».
С 2014 по 2017 гг. — главный тренер ФК «Ростов».
С 2016 по 2017 гг. — вице-президент ФК «Ростов».
Участник в розыгрыше Кубка УЕФА (Лиги Европы) (2004, 2006, 2010 гг.), лучший тренер России (2008 г.), двухкратный чемпион России (2008, 2009 гг.), участник в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА (2009 г.), обладатель Кубка России (2011, 2012 гг.), обладатель Суперкубка России (2010, 2012 гг.)
Награжден орденами «За заслуги перед Республикой Татарстан», «Аль-Фахр», Дружбы, благодарностью президента РТ, медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью», знаком губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, г. Казань, ул. Копылова, 2
- Телефон: +7(843) 571-17-24
- Email: office@rubin-kazan.ru
- Сайт: http://www.rubin-kazan.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018