Бердыев Курбан Бекиевич

Общая информация

Родился 25 августа 1952 года г. Ашхабад Туркменской ССР.



Образование:

1971 год — Ашхабадский государственный техникум железнодорожного транспорта (АГТЖДТ)

1975 год — Туркменский государственный университет (ТГУ им. Горького)

1991 год — Высшая школа тренеров

Трудовая деятельность:

Игровая карьера:

Полузащитник, воспитанник школы «Строитель» (г. Ашхабад).

С 1971 по 1976 гг. — игрок ФК «Строитель».

В 1977 г. — игрок ФК «Кайрат» (г. Алма-Ата).

В 1978 г. — игрок ФК «Колхозчи» (г. Ашхабад).

С 1979 по 1980 гг. — игрок ФК СКА (г. Ростов-на-Дону).

В 1980 г. — игрок ФК «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону).

С 1981 по 1985 гг. — «Кайрат» (г. Алма-Ата).

В чемпионатах СССР (Высшая лига) провел 155 матчей, забил 23 гола, в первой лиге — 211 матчей, 32 гола, мастер спорта.

Карьера тренера:

Главный тренер в командах «Химик» (г. Джамбул), «Кайрат» (г. Алма-Ата), «Генчлербирлиги» (г. Анкара, Турция), «Копетдаг» (г. Ашхабад), «Кристалл» (г. Смоленск).

С 1997 по 1999 гг. — главный тренер сборной Туркменистана.

В 2000 г. — консультант юношеской сборной России 1983 г. р.

С 2001 по 2013 гг. — главный тренер ФК «Рубин».

С 2004 по 2012 гг. — вице-президент ФК «Рубин».

С 2014 по 2017 гг. — главный тренер ФК «Ростов».

С 2016 по 2017 гг. — вице-президент ФК «Ростов».

Участник в розыгрыше Кубка УЕФА (Лиги Европы) (2004, 2006, 2010 гг.), лучший тренер России (2008 г.), двухкратный чемпион России (2008, 2009 гг.), участник в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА (2009 г.), обладатель Кубка России (2011, 2012 гг.), обладатель Суперкубка России (2010, 2012 гг.)

Награжден орденами «За заслуги перед Республикой Татарстан», «Аль-Фахр», Дружбы, благодарностью президента РТ, медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью», знаком губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта».

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