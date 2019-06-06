Президент РТ в рамках ПМЭФ подписал соглашение со Сбербанком

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал ряд соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019.

Так, глава РТ и президент Сбербанка Герман Греф заключили соглашение о сотрудничестве между регионом и кредитной организацией в образовательной сфере.

Далее Минниханов подписал меморандум о взаимопонимании между правительством РТ, ПАО «МТС» и компанией «Эрикссон», сообщает пресс-служба президента РТ.

Еще одно соглашение касалось взаимодействия в рамках поддержки развития сферы интеллектуальной собственности в Татарстане. Этот документ подписали Минниханов, заместитель министра экономического развития России Оксана Тарасенко, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. В результате Татарстан стал первым субъектом Федерации, закрепившим работу в регионе в новом формате.

Ранее Минниханов встретился в рамках ПМЭФ с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Они подписали план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Татарстаном и Красноярским краем на 2019—2021 годы.