«Рубин» сообщил о прибытии Олейникова из «Крыльев Советов» в Казань

Новичок казанского клуба побывал на клубной базе

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников прибыл в Казань перед переходом в «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Олейников побывал в расположении «Рубина», где встретился с руководством клуба, с главным тренером Франком Артигой, а также осмотрел новую клубную базу в Авиастроительном районе города.

Ожидается, что в ближайшее время полузащитник пройдет медицинский осмотр, после чего с ним подпишут контракт.

Ранее сообщалось, что трансфер Олейникова из «Крыльев Советов» обойдется «Рубину» в 100 млн рублей.

Зульфат Шафигуллин