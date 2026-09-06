«Рубин» сообщил о прибытии Олейникова из «Крыльев Советов» в Казань
Новичок казанского клуба побывал на клубной базе
Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников прибыл в Казань перед переходом в «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Олейников побывал в расположении «Рубина», где встретился с руководством клуба, с главным тренером Франком Артигой, а также осмотрел новую клубную базу в Авиастроительном районе города.
Ожидается, что в ближайшее время полузащитник пройдет медицинский осмотр, после чего с ним подпишут контракт.
Ранее сообщалось, что трансфер Олейникова из «Крыльев Советов» обойдется «Рубину» в 100 млн рублей.
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