Кандидатуру Винокурова предложат в исполком ОКР

Голосование пройдет в декабре на Олимпийском собрании

Президента Федерации тяжелой атлетики России Александра Винокурова выдвинут для избрания в исполнительный комитет Олимпийского комитета России. Об этом сообщил министр спорта России и председатель ОКР Михаил Дегтярев на церемонии открытия чемпионата России по тяжелой атлетике, передает ТАСС.

Дегтярев назвал этот год знаковым для тяжелой атлетики. С российского спорта окончательно сняли несправедливые и незаконные санкции, и теперь спортсмены могут выступать под национальным флагом и слышать гимн России после побед. Министр назвал это заслугой новой команды управленцев Федерации тяжелой атлетики России и лично Винокурова.

— Пора уже быть в руководящем органе, — добавил Дегтярев.

Отметим, что голосование пройдет в декабре на Олимпийском собрании.

Ранее сообщалось, что российский тяжелоатлет Курочкин установил два рекорда и взял золото чемпионата Европы.

Алсу Сабирзанова