В ISU отклонили апелляции Валиевой и Кондратюка на отзыв нейтрального статуса
Ранее им отказали в возможности выступать на международных турнирах
В Международном союзе конькобежцев (ISU) не удовлетворили апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Такое же решение вынесли в отношении спортсменов Александры Степановой и Ивана Букина.
Ранее Валиевой и Кондратюку отказали в возможности выступать на международных турнирах.
— ISU не будет давать дополнительных комментариев по конкретным делам, пока сохраняется возможность обжалования, — говорится в сообщении.
Напомним, о том, что ISU отменил нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой, стало известно 5 сентября. Валиева получила этот статус месяц назад, 7 августа.
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