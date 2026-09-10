В ISU отклонили апелляции Валиевой и Кондратюка на отзыв нейтрального статуса

Ранее им отказали в возможности выступать на международных турнирах

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Международном союзе конькобежцев (ISU) не удовлетворили апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Такое же решение вынесли в отношении спортсменов Александры Степановой и Ивана Букина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Валиевой и Кондратюку отказали в возможности выступать на международных турнирах.



— ISU не будет давать дополнительных комментариев по конкретным делам, пока сохраняется возможность обжалования, — говорится в сообщении.

Напомним, о том, что ISU отменил нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой, стало известно 5 сентября. Валиева получила этот статус месяц назад, 7 августа.

Галия Гарифуллина