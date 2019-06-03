Зеленодольские корабелы отплывают на год назад: сдачу «Каракуртов» перенесли на 2020 год

ОАО «Зеленодольский завод Горького» активизировал подачу претензионных исков к российским поставщикам дизельных генераторов, выиграв пока 32,5 млн рублей неустойки

Фото: Роман Хасаев

На минувшей неделе «Советск», являющийся первым серийным кораблем проекта малых ракетных кораблей «Каракурт», завершил первый этап заводских испытаний. Всего флот рассчитывает получить 18 кораблей этого типа. Тем временем один из производителей «черных пауков» «Зеленодольский завод Горького» снова переносит сроки сдачи своего первого судна этого типа, простаивающего третий год подряд из-за срыва отгрузки двигательных энергоустановок питерским машиностроительным холдингом «Звезда» ГК «Синара». Компенсировать потери из-за двухлетней задержки в исполнении гособоронзаказа-2018 завод, скорее всего, не сможет.

Шаг вперед, три назад

Знаменитый проект строительства малых ракетных кораблей нового поколения «Каракурт» («черный паук») под шифром 22800 грозит потопить татарстанских корабелов, исполняющих гособоронзаказ на строительство самой большой серии этих кораблей в России. «Зеленодольский завод им. Горького» во второй раз в этом году переносит сдачу ВМФ РФ первого и флагманского корабля под названием «Циклоп». Вместо 2019 года он будет сдаваться в 2020 году, сообщили источники «Реального времени» в судостроительной отрасли. Информацию об очередной годовой отсрочке подтвердили и на самом «Зеленодольском заводе Горького». «Да, снова перенесли на год: уже не 2019, а 2020 год, но комментировать (решения Минобороны РФ, — прим. авт.) не могу и не хочу», — с раздражением в голосе ответил представитель службы ГОЗ на заводе.

В судостроительном холдинге «Ак Барс», входящем наряду с «Зеленодольским заводом Горького» в ГК «Ак Барс», в курсе новой отсрочки «Каракуртов». «Каждая задержка не в наших интересах, так как завод не может своевременно получить выручку за построенный корабль. Но приоритеты расставляются на высшем уровне Министерства обороны РФ», — заключил он, добавляя, что изменить ситуацию на татарстанском уровне не в их силах. Добавим, что «Зеленодольский завод Горького» подписал с Минобороны РФ контракт на строительство пяти кораблей общей стоимостью почти 50 млрд рублей в августе 2016 года. Согласно ему, первая поставка должна была состояться в августе 2018 года.

«Зеленодольский завод Горького» оставляет на третий год в крымском затоне корабль по одной известной причине: на него по-прежнему нет двигателя и дизель-генератора.Фото rt.rbk.ru

«Звезда» не падает

«Зеленодольский завод Горького» оставляет на третий год в крымском затоне корабль по одной известной причине: на него по-прежнему нет двигателя и дизель-генератора. Как уже рассказывало «Реальное время», в октябре прошлого года санкт-петербургский двигателестроительный холдинг «Звезда» сорвал поставки энергетической установки для зеленодольских корабелов, прислав им уведомление о невозможности отгрузки в октябре — ноябре 2018 года.

Одновременно с этим схожие уведомления получили и остальные судостроительные заводы России, занятые в проекте «Каракурт», — это питерский судостроительный завод «Пелла» и Амурский судостроительный завод на Дальнем Востоке. Коллапс из-за срыва поставок двигателей объяснялся тем, что из-за международных санкций немецкий поставщик дизелей MTU Friedrichshafen GmbH два года назад прекратил поставки в Россию, а питерский завод не успел за это время освоить массовое производство их аналогов. При этом новые сроки отгрузки двигателей «Звезда» не называла, что поставило судостроителей в тупик. Впрочем, глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов старался тогда сохранять спокойствие. Осенью он рассказывал, что процесс согласования новых сроков поставки дизелей с руководством «Звезды» завершился. «Наше предприятие направило в Министерство обороны РФ проект дополнительного соглашения к госконтракту, который предусматривает перенос сроков сдачи МРК «Каракурт» на 2019—2021 годы, — утверждал он. — Мы уходим на один год «вправо».

Александр Карпов: сдадим в 2019 году

Впрочем, этот дедлайн продержался недолго — до весны. В пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету за 2018 год, подписанному 18 апреля 2019 года, все еще указывалось, что срок сдачи первого корабля проекта «Каракурт» запланирован на 2019 год. «По этому контракту ведется строительство малых ракетных кораблей с заводскими номерами 801 «Циклоп» (при закладке его называли «Муссон», и последующие корабли за полгода почему-то поменяли названия, — прим. авт.), 802 — теперь «Аскольд», 803 — «Амур», 804 — «Туча», 805 — «Меркурий», — говорится в документе, подписанном гендиректором Зеленодольского завода Александром Карповым. В нем указано, что флагманский «Циклоп» будет сдаваться в 2019 году, следующая пара из двух кораблей — в 2020 году и последняя пара — в 2021 году. По данным предприятия, первый корабль находится в высокой степени готовности, корпус сформирован, идет покраска и монтаж основного и вспомогательного оборудования. Второй корабль стоит на стапелях, корпус «сшит», закончен монтаж надстройки и ведется монтаж основного и вспомогательного оборудования, т. е. готов почти на 70%. По остальным трем кораблям степень строительства невысокая, что и понятно. По приблизительным оценкам, завод направил на строительство не менее 15 млрд рублей, которые оказались заморожены. Финансовые результаты предприятия из-за срыва со сдачей «Каракурта» ухудшились: выручка по итогам 2018 года сократилась до 25 млрд рублей вместо 32,1 млрд в 2017 году (минус 22,2%), прибыль упала в три раза — с 3 млрд до 1 млрд, а чистая просела и вовсе до 14 млн рублей.



Тут надо сказать, что типовые условия соглашений с Минобороны жесткие: военное ведомство авансирует 10% суммы на строительство кораблей, а полное возмещение затрат производит после сдачи корабля. По крайней мере, так рассказывали на зеленодольском предприятии. Получается, что миллиарды рублей АБХ оказались заморожены.



Зеленодольских корабелов отодвинули в очереди в пользу ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» , которая в этом году смогла спустить на воду первые «Каракурты». Фото nevskii-bastion.ru

Зеленодольцев отодвинули на второй-третий квартал

К концу мая стало известно, что и первая отсрочка на 2019 год — не последняя. Источники в судостроительной корпорации «Ак Барс» сообщили, что новые графики передачи энергетических установок для зеленодольского завода предполагают отгрузку оборудования «во втором-третьем квартале» этого года для первого «Каракурта», а значит, после монтажа корабль будет готов в начале 2020 года. «Это дополнительное соглашение подписывалось на основании графиков, которые утверждались на уровне замминистра минобороны (речь идет о заместителе главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению вице-адмирале Викторе Бурсуке, который возглавляет рабочую группу), — говорит собеседник «Реального времени». Для второго корабля — четвертый квартал 2019 года, для третьего — третий квартал 2020». По его словам, с конца года поставки должна пойти ритмично и без сбоев. Он согласился с тем, что зеленодольских корабелов отодвинули в очереди в пользу ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» , которое в этом году смогло спустить на воду первые «Каракурты». Последнее, кстати, подало иск к ПАО «Звезда» о взыскании неустойки за просрочку в 513 млн рублей, но судебный процесс длится почти год и решения нет. «Зеленодольский завод Горького» решил не идти по его пути. В руководстве холдинга объяснили, что решение о переносе принимается не на уровне питерского завода, а исходя из приоритетов Минобороны. Поэтому на заводе не видят перспективы разбирательства с этим поставщиком.

Терпение лопнуло: иски полетели в суд

Тем временем под угрозой срыва у завода остается сдача другого боевого корабля для ВМФ РФ — сторожевого пограничника, строящегося по проекту 22100. Зеленодольский завод подписал контракт на строительство двух таких кораблей еще в 2015 году со сдачей первого в 2020 году. Наученный горьким опытом, он сразу выставил претензию производителю дизельных двигателей — ОАО «Коломенскому заводу», входящему в «Трансмашхолдинг», о неустойке еще в феврале, но потом отозвал иск. Когда повторно сорвали отгрузку, завод снова подал иск в арбитражный суд московской области, выиграл компенсацию в 32,5 млн рублей.

Как следует из материалов дела, в конце ноября 2015 года между АО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького» (покупатель) и ОАО «Коломенский завод» (поставщик) был заключен Договор №50/1212 на поставку дизель-редукторных агрегатов 1ДРА6000 и 1ДРА6000-01 для заказа №113 проекта 22100. В соответствии с ним, поставщик обязался изготовить и передать заводу дизель-редукторные агрегаты 1ДРА6000 и 1ДРА6000-01. Стоимость контракта составила 325,6 млн рублей. Крайний срок поставки — март 2016 года. Иначе говоря, за два года просрочки завод смог отвоевать лишь 10% компенсации. Запрос «Реального времени» в адрес ОАО «Коломенский завод» и АО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького» остался без ответа.

Александр Карпов не торопится прибегать к крайним мерам. Фото Олега Тихонова

Гендиректор завода Александр Карпов не торопится прибегать к крайним мерам, о чем он говорил в интервью нашему изданию. Вообще, претензионная активность предприятия начала возрастать. Продолжается разбирательство с питерским ООО «Комплекс» о взыскании 21,7 млн рублей. Видимо, «Каракурты» сделали свое черное дело.

