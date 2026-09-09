«Ак Барс» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ
За казанцев дебютировали нападающие Кевин Хейс и Егор Соколов
«Ак Барс» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Казанцы обыграли челябинцев со счетом 2:1. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Кирилл Семенов и Семен Терехов.
У «Трактора» автором единственного гола стал Нэйтан Легаре.
Отметим, что сегодняшний матч против «Трактора» стал 800-м для Кирилла Семенова в КХЛ.
Следующая игра регулярного чемпионата у «Ак Барса» запланирована на 11 сентября, начало — в 19:00 по московскому времени.
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