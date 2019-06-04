Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником Ураза-байрам

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.



— В нашей многонациональной республике празднование Ураза-байрама имеет тысячелетние корни, самым тесным образом переплетаясь с древними культурными и семейно-бытовыми традициями татарского народа. С добрыми поздравлениями и благопожеланиями в адрес мусульман неизменно обращаются христиане и представители других религий, укрепляя нас в общем стремлении к благу и процветанию родного Татарстана, — обратился Минниханов.



«От всей души желаю вам и вашим близким счастья, мира, добра и благополучия!", — завершил поздравление президент Татарстана.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало материал о том, как и где пройдет празднование Ураза-байрам.

