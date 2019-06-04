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Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

10:03, 04.06.2019
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с завершением месяца Рамадан. Поздравление с праздником Ураза-байрам размещено на официальном портале Кремля.

В тексте поздравления Путин отметил, что мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, а также единение народов России. «Убеждён, что мусульманская община России и впредь будет активно участвовать в жизни страны, своей плодотворной деятельностью способствовать сбережению нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия», — отметил Путин.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

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