«Нефтехимик» одержал победу над «Автомобилистом»
Встреча завершилась со счетом 3:1
Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, передает «Чемпионат».
В составе победителей отличились Артур Тянулин (19-я минута), оформивший дубль на 33-й минуте, и Рафаэль Бикмуллин (60-я минута, в пустые ворота). Единственный гол гостей на счету Антона Слепышева (24-я минута).
Отметим, что следующий матч «Нефтехимик» проведет 13 сентября на домашней арене против «Адмирала».
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