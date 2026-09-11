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«Нефтехимик» одержал победу над «Автомобилистом»

22:00, 11.09.2026

Встреча завершилась со счетом 3:1

«Нефтехимик» одержал победу над «Автомобилистом»
Фото: Динар Фатыхов

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, передает «Чемпионат».

В составе победителей отличились Артур Тянулин (19-я минута), оформивший дубль на 33-й минуте, и Рафаэль Бикмуллин (60-я минута, в пустые ворота). Единственный гол гостей на счету Антона Слепышева (24-я минута).

Отметим, что следующий матч «Нефтехимик» проведет 13 сентября на домашней арене против «Адмирала».

Алсу Сабирзанова

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