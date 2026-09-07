Друг защитника «Локомотива» Калимулина: «Не все рождаются мастерами, мастерами становятся»

Спортсмен погиб на 24-м году жизни 7 сентября 2011 года

Фото: Динар Фатыхов

Друзья хоккеиста, защитника ярославского «Локомотива» Марата Калимулина, рассказали о своих воспоминаниях о спортсмене. Комментарии приводит ТНВ.

— Он был всегда целеустремленный. Для него главной задачей всегда было достижение самых высоких результатов, — вспоминает Алмаз Багавиев.



— Он хотел, чтобы дети почувствовали себя в профессиональной сфере. Марат всегда говорил: «Мы тоже простые люди, вышедшие из деревень. Не все рождаются мастерами, но мастерами становятся», — вспоминает другой товарищ хоккеиста, Инсаф.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хоккеист родился в татарской семье. Начал карьеру в тольяттинской «Ладе», в сезоне-2005/06 дебютировал в составе основной команды в Суперлиге. В 2006 году выиграл Континентальный кубок. Сезон 2008/09 пропустил по состоянию здоровья. Следующий сезон провел в КХЛ, играя за «Ладу». В 2010 году перешел в ярославский «Локомотив».

В 2008 году был вызван в молодежную сборную России. В ее составе завоевал бронзовые медали молодежного чемпионата мира 2008 года.

Погиб на 24-м году жизни вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлете самолета из ярославского аэропорта. Похоронен на Тольяттинском городском кладбище.

Никита Егоров