Казанский «Ак Барс» получит 175,9 млн рублей от КХЛ за прошлый сезон

Это второй результат во всей лиге

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» получит 175,9 млн рублей от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за прошлый сезон. Это второй показатель во всей лиге после ярославского «Локомотива».

Совет директоров КХЛ утвердил выплаты клубам в размере 2,36 млрд рублей с НДС по итогам чемпионата-2025/26. Средства сформированы за счет доходов от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевых отчислений от азартных игр через ЕРАИ.

Наибольшую сумму получит «Локомотив» — 215,9 млн рублей с НДС. Нижнекамский «Нефтехимик» может рассчитывать на 77,4 млн рублей от лиги.



взято с сайта ak-bars.ru

Начиная с сезона-2023/2024 распределение средств привязано к рейтингу клубов: 70% суммы распределяется по девяти показателям (включая спортивные достижения, посещаемость арены, работу со СМИ и своевременную оплату труда), еще 30% — пропорционально спортивным результатам.

Лига рекомендовала направить полученные деньги на модернизацию инфраструктуры арен и улучшение сервиса для зрителей. Более 544,5 млн рублей будет направлено в детско-юношеские спортивные школы, входящие в структуру клубов или независимые. Практика распределения доходов между участниками чемпионата действует с сезона-2014/2015.

Напомним, в прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» в финальной серии. В новом чемпионате КХЛ казанская команда стартовала с трех побед — над «Сибирью» (4:3 Б), «Адмиралом» (2:0) и «Трактором» (2:1). Подробности последнего поединка «барсов» — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин