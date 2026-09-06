Источник: казанский «Рубин» купит футболиста за 100 млн рублей

Инсайдер Иван Карпов сообщил о предстоящем трансфере Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в казанский «Рубин»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» договорился о покупке футболиста «Крыльев Советов» Ивана Олейникова за 100 млн рублей. Об этом заявил футбольный инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, сам футболист получит контракт с зарплатой в 6 млн рублей в месяц, а также «подъемные» в размере 70 млн рублей. Ожидается, что Олейников на следующей неделе пройдет медосмотр перед официальным заключением договора с казанским клубом.

Сам игрок уже подтвердил в эфире «Матч ТВ», что сменит команду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2 млн евро. Издание «Чемпионат» сообщает, что на Олейникова также претендовали «Локомотив» и «Краснодар». При этом Карпов не исключает возобновления интереса краснодарцев к игроку.

Олейников выступает за «Крылья Советов» с 2024 года, за это время провел за самарцев 71 матч, в которых забил 16 мячей и сделал 12 ассистов.

Ранее «Рубин» объявил о переходе 23-летнего сербского защитника Уроша Дрезгича на правах аренды в сербский клуб «Мачва».

Зульфат Шафигуллин