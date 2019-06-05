«Рубин» официально объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера казанского «Рубина». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«5 июня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть «Рубин», — говорится в сообщении.

Курбан Бердыев возглавлял тренерский штаб команды в период с августа 2001 года по декабрь 2013 и с июня 2017 по июнь 2019 года. Он провел на посту главного тренера «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед.

Под руководством Бердыева казанцы дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок России (2011/2012), дважды Суперкубок России (2010, 2012), дважды бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010), дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, а также доходили до 1/4 финала Лиги Европы.

Ранее Курбан Бердыев, комментируя информацию о том, что он покинет клуб по окончании сезона, говорил, что решение будет принято после матча с Краснодаром. Однако после игры Бердыев заявил, что окончательного решения еще нет. Тогда он не исключил, что может остаться в клубе.

